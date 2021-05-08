Сердар Азмун: Россия - очень хорошая страна, с прекрасной культурой

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями о проживании в России.

«Россия - очень хорошая страна, с прекрасной культурой. Поначалу мне, правда, было немного сложно. Но со временем я привык к России. Считаю, что это очень хорошая страна для жизни!

Считаю, в России очень много чему можно научиться. Но для себя отметил такой момент - люди говорят, то что думают и именно то, что хотят сказать. Считаю что этому здесь тоже научился», - приводит слова футболиста «Матч-ТВ».

Напомним, что Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне иранец стал трехкратным чемпионом России в составе петербургского клуба. Также нападающий ранее играл за казанский «Рубин» и «Ростов».