«Барселона» рассматривает форварда ПСВ Малена в качестве альтернативы Депаю

Нападающий ПСВ Дониелл Мален может пополнить состав «Барселоны» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб рассмотрит приобретение 22-летнего нидерландца в случае, если им не удастся подписать форварда «Лиона» Мемфиса Депая этим летом.

Ранее стало известно, что футболистом интересуются дортмундская «Боруссия», «Ливерпуль» и «Милан».

Напомним, Мален защищает цвета ПСВ с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 43 матчах, забил 25 голов и отдал девять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.