Гендиректор «Монако» Петров: Вряд ли мы будем покупать игроков за 50-60 миллионов евро

Генеральный директор «Монако» Олег Петров обозначил позицию руководства относительно трансферной компании.

«Может ли «Монако» купить футболиста за 50-60 миллионов евро? Это будет крайне нестандартное решение. В ближайшее время мы вряд ли увидим такие покупки. Философия клуба такова, что мы подписываем игроков, которые в последствие смогут прибавить еще в цене и качестве», – приводит слова руководителя «Матч Премьер».

Добавим, что российский полузащитник монегасков Александр Головин в текущем сезоне чемпионата Франции провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. На данный момент хавбек восстанавливается после положительной пробы на COVID-19.