«Барселона», «Ювентус» и «Реал» сделали совместное заявление в ответ на санкции УЕФА

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 28' Вюрцбургер Кик 0 Оснабрюк 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.33
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 29' Гройтер Фюрт 1 Карлсруэ 1
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 28' Фортуна 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.81 Х 3.20 П2 5.30
Франция - Лига 1 1-й тайм, 24' Нант 1 Бордо 0 П1 1.27 Х 6.10 П2 10.0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 26' Уфа 0 Зенит 0 П1 3.30 Х 2.95 П2 2.45
Англия - Чемпионшип не начался Мидлсбро 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.30
Англия - Чемпионшип не начался Дерби Каунти 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.30 Х 3.50 П2 3.20
Англия - Премьер-лига не начался Лидс Юнайтед 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 4.10 Х 3.90 П2 1.87
Англия - Чемпионшип не начался Барнсли 0 Норвич Сити 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Англия - Чемпионшип не начался Ковентри Сити 0 Миллуолл 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 2.90
Англия - Чемпионшип не начался Куинз Парк Рей 0 Лутон Таун 0
Англия - Чемпионшип не начался Борнмут 0 Сток Сити 0 П1 1.52 Х 4.40 П2 6.60
Англия - Чемпионшип не начался Ноттингем Форе 0 Престон Норт Э 0 П1 2.24 Х 3.40 П2 3.40
Англия - Чемпионшип не начался Уотфорд 0 Суонси Сити 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Чемпионшип не начался Бристоль Сити 0 Брентфорд 0 П1 8.20 Х 5.30 П2 1.38
Англия - Чемпионшип не начался Блэкберн Ровер 0 Бирмингем Сити 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 6.40
Англия - Чемпионшип не начался Кардифф Сити 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.80 Х 3.60 П2 2.50
Англия - Чемпионшип не начался Рединг 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.88 Х 4.00 П2 3.90
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Леванте 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.70
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Наполи 0 П1 5.80 Х 4.50 П2 1.56
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Болонья 0 П1 2.50 Х 3.20 П2 3.10
Россия - Премьер-Лига 16:30 Арсенал 0 Рубин 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.38
Россия - Премьер-Лига 16:30 Локомотив М 0 Динамо М 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
Англия - Премьер-лига 17:00 Шеффилд Юнайте 0 Кристал Пэлас 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Испания - Примера 17:15 Барселона 0 Атлетико М 0 П1 1.78 Х 3.90 П2 4.80
Португалия - Сегунда 17:30 Фейренсе 0 УД Оливейренсе 0
Болгария - Первая лига 17:45 Лудогорец 0 Локомотив Пл 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.60
Франция - Лига 1 18:00 Лион 0 Лорьян 0 П1 1.42 Х 5.10 П2 7.30
Италия - Серия А 19:00 Интер М 0 Сампдория 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 6.40
Португалия - Сегунда 19:00 Бенфика Б 0 Ковильян 0
08 мая 13:11
автор: Степан Шереметьев

«Барселона», «Ювентус» и «Реал» сделали совместное заявление в ответ на санкции УЕФА

Ранее стало известно, что клубы, вошедшие в состав турнира, были оштрафованы на 15 миллионов евро. Также им предстоит выплатить 5% годового дохода за участие в клубных турнирах УЕФА.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» выступили с официальным заявлением после новости о санкциях УЕФА к участникам проекта Суперлиги. Об этом информирует Sport24.ru со ссылкой на официальный сайт «старой синьоры».

Примечательно, что состав Суперлиги покинули практически все участники. В данный момент официально об уходе не объявили »Реал», «Барселона» и «Ювентус», однако, их, как пишут СМИ, дисквалифицируют от еврокубков на два сезона.

«Клубы-основатели страдали и продолжают страдать от неприемлемого давления со стороны третьих лиц, угроз и оскорблений с целью отказа от проекта и, следовательно, отказа от своего права и обязанности предоставлять решения для футбольной экосистемы посредством конкретных предложений и конструктивного диалога. Это недопустимо с точки зрения верховенства закона, и трибуналы уже вынесли решение в пользу предложения Суперлиги, предписывая ФИФА и УЕФА, напрямую или через их аффилированные органы, воздерживаться от любых действий, которые могут каким-либо образом воспрепятствовать этой инициативе, пока судебные разбирательства еще не завершены.

Проект Суперлиги был разработан совместно 12 клубами-учредителями:

а) с целью поиска решений текущей неустойчивой ситуации в футбольной индустрии. 12 клубов-основателей разделяли те же опасения, что и другие заинтересованные стороны в европейском футболе, особенно в нынешних социально-экономических условиях, что структурные реформы необходимы для того, чтобы наш спорт оставался привлекательным и выжил в долгосрочной перспективе. В связи с этим 18 апреля они объявили о своей готовности создать Суперлигу и установить канал связи с УЕФА и ФИФА в конструктивном духе сотрудничества между сторонами, поскольку каждая из них была уведомлена об этом в указанную дату.

б) с максимальным уважением к существующим футбольным структурам и экосистеме. Клубы-основатели прямо согласились с тем, что Суперлига будет проводиться только в том случае, если такое соревнование будет признано УЕФА или ФИФА или если в соответствии с применимыми законами и правилами Суперлига будет считаться соревнованием, должным образом совместимым для всех целей с преемственностью клубов-учредителей в их соответствующих национальных соревнованиях. Однако, несмотря на то, что УЕФА и ФИФА были осведомлены об этих условиях, до сих пор отказывались установить какой-либо адекватный канал связи. А также, обеспечить финансовую стабильность всей европейской футбольной семье, которая в настоящее время находится под воздействием глубокого кризиса, который угрожает выживанию многих клубов. Свидетельством этого является объявленное обязательство установить ежегодные выплаты солидарности для гарантированных годовых сумм, которые существенно увеличивают выплаты, распределяемые УЕФА, и обязательство усилить правила финансовой устойчивости путем создания четкой, прозрачной и эффективной системы контроля, проверенной экспертами.

12 клубов-основателей также признали, что Суперлига была уникальной возможностью предложить болельщикам во всем мире лучшее шоу и усилить глобальный интерес к спорту, который не является «данностью» и бросает вызов тенденциям нового поколения. Более того, одной из основных задач было продвижение женского футбола на глобальном уровне, что является огромной, но в настоящее время недооцененной возможностью для этого сектора.

Мы полностью осознаем разнообразие реакций на инициативу Суперлиги и, как следствие, необходимость размышлять над причинами некоторых из них. Мы готовы при необходимости пересмотреть предложенный подход. Однако мы были бы крайне безответственными, если бы, зная о потребностях и системном кризисе в футбольном секторе, который привел нас к объявлению Суперлиги, отказались бы от такой миссии, чтобы дать эффективные и устойчивые ответы на жизненно важные вопросы, которые угрожают футбольной индустрии.

Мы сожалеем, что наши друзья и партнеры-основатели проекта Суперлиги оказались в такой непоследовательной и противоречивой позиции, подписывая вчера ряд обязательств перед УЕФА. Однако, учитывая, что материальные проблемы, которые побудили 12 клубов-основателей объявить Суперлигу несколько недель назад, никуда не делись, мы повторяем это, чтобы чтить нашу историю, соблюдать наши обязательства перед заинтересованными сторонами и болельщиками во благо футбола. Для обеспечения финансовой устойчивости сектора мы обязаны действовать ответственно и настойчиво искать адекватные решения, несмотря на неприемлемое и постоянное давление и угрозы, исходящие от УЕФА.

В основном, мы подтверждаем ФИФА, УЕФА и всем заинтересованным сторонам футбола, как мы неоднократно делали после объявления Суперлиги, нашу приверженность и твердую волю к обсуждению с уважением и без недопустимого давления и в соответствии с верховенство закона, наиболее подходящие решения для устойчивости всей футбольной семьи», – говорится в сообщении.

источник: ФК «Реал»
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