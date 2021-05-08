Гендиректор «Монако» Петров: Мы следим за игроками из РПЛ

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Франция - Лига 1 1-й тайм, 24' Нант 1 Бордо 0 П1 1.27 Х 6.10 П2 10.0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 28' Вюрцбургер Кик 0 Оснабрюк 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.33
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 28' Фортуна 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.81 Х 3.20 П2 5.30
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 26' Уфа 0 Зенит 0 П1 3.30 Х 2.95 П2 2.45
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 29' Гройтер Фюрт 1 Карлсруэ 1
Англия - Чемпионшип не начался Блэкберн Ровер 0 Бирмингем Сити 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 6.40
Англия - Чемпионшип не начался Кардифф Сити 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.80 Х 3.60 П2 2.50
Англия - Чемпионшип не начался Мидлсбро 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.30
Англия - Чемпионшип не начался Дерби Каунти 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.30 Х 3.50 П2 3.20
Англия - Чемпионшип не начался Ковентри Сити 0 Миллуолл 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 2.90
Англия - Чемпионшип не начался Уотфорд 0 Суонси Сити 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Премьер-лига не начался Лидс Юнайтед 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 4.10 Х 3.90 П2 1.87
Англия - Чемпионшип не начался Ноттингем Форе 0 Престон Норт Э 0 П1 2.24 Х 3.40 П2 3.40
Англия - Чемпионшип не начался Куинз Парк Рей 0 Лутон Таун 0
Англия - Чемпионшип не начался Бристоль Сити 0 Брентфорд 0 П1 8.20 Х 5.30 П2 1.38
Англия - Чемпионшип не начался Борнмут 0 Сток Сити 0 П1 1.52 Х 4.40 П2 6.60
Англия - Чемпионшип не начался Барнсли 0 Норвич Сити 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Англия - Чемпионшип не начался Рединг 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.88 Х 4.00 П2 3.90
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Леванте 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.70
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Болонья 0 П1 2.50 Х 3.20 П2 3.10
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Наполи 0 П1 5.80 Х 4.50 П2 1.56
Россия - Премьер-Лига 16:30 Локомотив М 0 Динамо М 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
Россия - Премьер-Лига 16:30 Арсенал 0 Рубин 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.38
Англия - Премьер-лига 17:00 Шеффилд Юнайте 0 Кристал Пэлас 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Испания - Примера 17:15 Барселона 0 Атлетико М 0 П1 1.78 Х 3.90 П2 4.80
Португалия - Сегунда 17:30 Фейренсе 0 УД Оливейренсе 0
Болгария - Первая лига 17:45 Лудогорец 0 Локомотив Пл 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.60
Франция - Лига 1 18:00 Лион 0 Лорьян 0 П1 1.42 Х 5.10 П2 7.30
Италия - Серия А 19:00 Интер М 0 Сампдория 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 6.40
Португалия - Сегунда 19:00 Бенфика Б 0 Ковильян 0
08 мая 13:21
автор: Степан Шереметьев

Гендиректор «Монако» Петров: Мы следим за игроками из РПЛ

В 2018 году монегаски приобрели у ЦСКА полузащитника Александра Головина. Сумма сделки составила 30 миллионов евро.

Генеральный директор «Монако» Олег Петров признался, что скауты клуба периодически просматривают игроков из чемпионата России.

«Мы следим за РПЛ. Для «Монако» нет принципиальной разницы откуда футболист, главное то, что он приносил большой вклад в успехи своей команды. Приоритет российскому чемпионату мы не даем, это было бы определенным элементом давление. Но всегда приветствуем, когда рассматривают игрока из этой лиги», – приводит слова руководителя «Матч Премьер».

Добавим, что российский полузащитник монегасков Александр Головин, купленный у ЦСКА, в текущем сезоне чемпионата Франции провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. На данный момент хавбек восстанавливается после положительной пробы на COVID-19.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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