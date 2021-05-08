Гендиректор «Монако» Петров: Мы следим за игроками из РПЛ

Генеральный директор «Монако» Олег Петров признался, что скауты клуба периодически просматривают игроков из чемпионата России.

«Мы следим за РПЛ. Для «Монако» нет принципиальной разницы откуда футболист, главное то, что он приносил большой вклад в успехи своей команды. Приоритет российскому чемпионату мы не даем, это было бы определенным элементом давление. Но всегда приветствуем, когда рассматривают игрока из этой лиги», – приводит слова руководителя «Матч Премьер».

Добавим, что российский полузащитник монегасков Александр Головин, купленный у ЦСКА, в текущем сезоне чемпионата Франции провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. На данный момент хавбек восстанавливается после положительной пробы на COVID-19.