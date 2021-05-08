Серхио Рамос получил травму и, вероятнее всего, пропустит матч с «Севильей»

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос получил травму. Об этом сообщается на официальном сайте мадридцев.
Отмечается, что после медицинского обследования у футболиста был диагностирован тендиноз полуперепончатой мышцы левой ноги.
Сроки восстановления испанца не сообщаются, но, скорее всего, он пропустит ближайшую игру 35-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Напомним, встреча состоится 9 мая.
Добавим, что в нынешнем сезоне защитник провел 21 матч, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
источник: ФК «Реал»