Валерий Непомнящий: «Крылья Советов» достойны играть в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что «Крылья Советов» своей игрой заслужили выход в РПЛ.

Ранее стало известно, что самарский клуб не получил лицензию на участие в матчах РПЛ. У команды есть время до 12 мая, чтоб исправить все замечания Комиссии по лицензированию.

– Вы знаете, условно говоря, на периферии есть такие футбольные города, как Самара. «Крылья Советов» действительно имеют богатую футбольную историю. И я всегда приветствую, когда такие команды появляются в премьер-лиге. И как бы у них не складывалась судьба, мне кажется, что они достойны играть в РПЛ. И они достойно прошли этот путь, я желаю им удачи и успехов, – цитирует Непомнящего «РИА Новости».

Напомним, после 40 туров ФНЛ «Крылья» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 95 очков. Подопечные Игоря Осинькина досрочно стали победителями турнира.