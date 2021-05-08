Футболисты ЦСКА и «Краснодара» поддержат ветеранов Великой Отечественной войны

Благотворительный фонд «Память поколений» – единственная в России некоммерческая организация, которая помогает российским ветеранам всех войн и конфликтов. За время существования фонд оказал помощь более 15 тыс. человек на сумму около 1,7 млрд рублей. Вместе с госкорпорацией ВЭБ.РФ «Память поколений» проводит акцию «Красная гвоздика». Вырученные в рамках акции деньги пойдут на закупку слуховых аппаратов и электрических инвалидных колясок для ветеранов Великой Отечественной войны.

«Вот уже пятый год с апреля по июнь фонд «Память поколений» распространяет значки в виде красной гвоздики под девизом «Я помню. Я помогаю». Только в Москве и Московской области за время своего существования фонд оказал помощь 3268 ветеранам на общую сумму более 240 миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе благотворительной организации.

На матче также будут присутствовать ветеран Великой Отечественной войны Евгений Гаврилович Бурчиков и участник войны Михаил Егорович Гуляев. Купить значок с красной гвоздикой и поддержать их сможет любой болельщик матча. Для этого потребуется отыскать волонтеров. Узнать их можно будет по ярким коробкам с символикой акции.

По словам гендиректора ПФК ЦСКА Романа Бабаева, сегодня мы часто забываем, что футболисты могут играть, а болельщики наблюдать за любимой командой только благодаря ветеранам. «Такие совместные проекты показывают: сделать доброе дело не так уж и сложно, а объединившись, люди могут больше, чем каждый в частности, – именно такая общая поддержка и нужна ветеранам нашей страны», – подчеркнул он.

«Мы благодарны руководству профессионального футбольного клуба ЦСКА за такую возможность и уже не первую совместную акцию. Мы также призываем всех неравнодушных не только помнить о ветеранах, но и действовать – благодаря участию в акции многие из них смогут получить высокотехнологичную помощь и сделать свою жизнь лучше», – сказала исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.