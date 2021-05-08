Себастьян Шиманьски: «Динамо» способно победить, несмотря на отличную форму «Локомотива»

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски дал комментарий перед матчем 29-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Нам предстоит дерби, так что важно подойти к нему с позитивным настроем и заряженными на борьбу. Верю, что мы способны победить, несмотря на отличную форму соперника в последнее время», – приводит слова футболиста официальный сайт бело-голубых.

В данный момент динамовцы занимают седьмую строчку в РПЛ, набрав 46 очков. Железнодорожники расположились на третьем месте. В их активе 52 балла.

Добавим, что матч «Локомотив» – «Динамо» пройдет сегодня, 8 мая в Химках. Начало игры – в 16:30 по московскому времени.