Лещенко – об игре «Динамо»: Все нестабильно, то яркие победы, то бездарные проигрыши

«Сейчас трудно что-либо прогнозировать, все нестабильно: то яркие победы, то бездарные проигрыши. Я очень надеюсь, что мы сегодня победим. У «Динамо» сложная концовка сезона - «Локомотив» и ЦСКА. Если выиграем, то есть какой-то шанс остаться в еврокубках. Это будет трудно, но очень надеюсь. Верю, что попадем в еврокубки, иначе зачем строили такой стадион? Обидно, что это не будет востребовано до конца», – приводит «Чемпионат» слова Лещенко.

В данный момент «Динамо» занимает седьмое место в таблице чемпионата России, набрав 46 очков.

Добавим, что 8 мая бело-голубые сыграют с «Локомотивом» в матче 29-го тура РПЛ. Начало – в 16:30 (мск).