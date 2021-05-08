Тренер «Монако» Ковач высказался о возвращении Головина в общую группу

«Надо сдать отрицательный тест, а затем пройти медицинское обследование, чтобы полноценно вернуться в игру. Мы не хотим поступать неразумно вне зависимости от того, что поставлено на карту.

Если медицинский штаб скажет, что все в порядке, то Александр будет в общей группе. В ином случае будут соблюдены все меры предосторожности и он присоединится к нам в следующих матчах», – приводит слова наставника RT со ссылкой на пресс-службу монегасков.

Отметим, что в конце апреля 24-летний россиянин сдал положительный результатна коронавирус, но болезнь у игрока протекала бессимптомно. Второй тест полузащитник сдал 5 мая.

Добавим, что в текущем сезоне лиги 1 хавбек отыграл 18 матчей, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.