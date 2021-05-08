«В этом мы, наверное, немного похожи». Соболев сравнил себя с Робертом Левандовски

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев высказался о выступлении форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, а также рассказал, в чем похож на польского бомбардира.

«Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что все легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное», - приводит слова футболиста официальный сайт красно-белых.

Добавим, что в нынешнем сезоне Соболев провел за «Спартак» 35 матчей и забил 17 голов.