Александр Соболев: Благодаря Тедеско я сильно прибавил в футбольном мышлении

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поблагодарил главного тренера команды Доменико Тедеско за доверие и прогресс.

«Именно при Доменико я пришел в «Спартак». Знаю, что он хотел видеть меня в команде. Если бы не Тедеско, то я бы здесь и не оказался. Благодаря ему сильно прибавил в футбольном мышлении: у него агрессивные и интенсивные тренировки, приходится начинать думать быстрее», – приводит слова форварда официальный сайт клуба.

Напомним, ранее немецкий специалист заявил, что покинет команду по окончании текущего сезона.

Добавим, что российский нападающий пополнил ряды московского клуба в январе 2020 года. В нынешнем сезоне Соболев провел за «Спартак» 35 матчей и забил 17 голов.