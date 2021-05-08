Грушевский – о переходе Заболотного в ЦСКА: Армейские болельщики будут довольны

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о возможном переходе в столичный клуб нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

«Антон Заболотный – воспитанник ЦСКА, россиянин, игрок сборной. Все это не режет слух. От этого перехода, мне кажется, будут довольный болельщики ЦСКА и Станислав Саламович Черчесов. У Антона этот сезон хороший. А его вызов в сборную – это наиболее объективная характеристика того, что сезон удался», – приводит слова Грушевского «СЭ».

По данным СМИ, футболист уже подписал контракт с армейцами, о чем объявят в ближайшее время. Напомним, Заболотный является воспитанником ЦСКА и выступал за красно-синих с 2008 по 2012 год.

Добавим, в текущем сезоне РПЛ он забил девять мячей и сделал три голевые передачи в 25 матчах.