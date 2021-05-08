СМИ: ЦСКА не планирует выкупать Рондона

Руководство ЦСКА склоняется к тому, чтобы не выкупать форварда Саломона Рондона. Об этом сообщает «СЭ».

Отмечается, что в данный момент никаких переговоров между клубом и представителями игрока нет.

Напомним, 31-летний нападающий выступает за красно-синих на правах аренды. Он перешел в команду из китайского клуба «Далянь».

В нынешнем сезоне Рондон провел за армейцев девять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Добавим, что ЦСКА занимает шестую строчку в таблице РПЛ, набрав 47 очков.