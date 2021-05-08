Источник: «Зенит» рассматривает вариант с трансфером Мхитаряна

«Зенит» рассматривает вариант c приглашением полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.

По информации Transfermarkt, армянский футболист пока не определился с планами на будущее. В следующем сезоне «Рому» возглавит португальский специалист Жозе Моуринью, с которым у Мхитаряна непростые отношения со времен работы в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что «Зенит» не будет вести переговоры пока не утвердит нового спортивного директора. Им может стать экс-футболист сборной России Андрей Аршавин.

Напомним, в текущем сезоне Мхитарян провел 42 матча, забил 11 мячей и отдал столько же результативных передач. Контракт полузащитника с римским клубом истекает 30 июня 2021 года.