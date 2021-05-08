«Арсенал» – «Рубин». Стартовые составы

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и казанского «Рубина» огласили стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачев, Коновалов, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Джорджевич.
«Рубин»: Дюпин, Зуев, Старфельт, Бегич, Зотов, Абильдгор, Мусаев, Йевтич, Бакаев, Макаров, Деспотович.
Добавим, что в данный момент «Арсенал» занимает 13-ю строчку в таблице, набрав 23 очка. «Рубин» расположился на пятом месте. В его активе 49 баллов.
источник: «Советский спорт»