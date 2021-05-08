«Локомотив» – «Динамо». Смолов остался в запасе

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Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 68' Рединг 2 Хаддерсфилд Та 1 П1 1.19 Х 6.50 П2 17.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 69' Ноттингем Форе 1 Престон Норт Э 2 П1 11.0 Х 4.80 П2 1.33
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 69' Куинз Парк Рей 2 Лутон Таун 1
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 70' Бристоль Сити 0 Брентфорд 1 П1 23.0 Х 9.20 П2 1.11
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 72' Блэкберн Ровер 3 Бирмингем Сити 2 П1 1.07 Х 12.0 П2 28.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 72' Кардифф Сити 0 Ротерхэм Юнайт 1 П1 15.0 Х 4.90 П2 1.27
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 68' Мидлсбро 0 Уиком Уондерер 3
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 61' Дерби Каунти 2 Шеффилд Уэнсде 1 П1 1.30 Х 4.80 П2 13.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 69' Ковентри Сити 5 Миллуолл 1
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 72' Лидс Юнайтед 2 Тоттенхэм Хотс 1 П1 1.35 Х 4.50 П2 11.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 72' Борнмут 0 Сток Сити 2 П1 22.0 Х 12.0 П2 1.08
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 69' Барнсли 2 Норвич Сити 2 П1 3.80 Х 1.95 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 70' Уотфорд 1 Суонси Сити 0 П1 1.30 Х 4.50 П2 13.0
Испания - Примера перерыв Алавес 1 Леванте 2 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.60
Италия - Серия А не начался Специя 0 Наполи 0 П1 6.10 Х 4.60 П2 1.53
Италия - Серия А не начался Удинезе 0 Болонья 0 П1 2.42 Х 3.20 П2 3.20
Россия - Премьер-Лига 16:30 Арсенал 0 Рубин 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.65
Россия - Премьер-Лига 16:30 Локомотив М 0 Динамо М 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.70
Англия - Премьер-лига 17:00 Шеффилд Юнайте 0 Кристал Пэлас 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.75
Испания - Примера 17:15 Барселона 0 Атлетико М 0 П1 1.77 Х 4.00 П2 4.80
Португалия - Сегунда 17:30 Фейренсе 0 УД Оливейренсе 0
Болгария - Первая лига 17:45 Лудогорец 0 Локомотив Пл 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.60
Франция - Лига 1 18:00 Лион 0 Лорьян 0 П1 1.42 Х 5.10 П2 7.30
Португалия - Сегунда 19:00 Бенфика Б 0 Ковильян 0
Италия - Серия А 19:00 Интер М 0 Сампдория 0 П1 1.41 Х 5.20 П2 7.40
Аргентина - Примера 19:00 Годой-Крус 0 Банфилд 0 П1 4.50 Х 3.60 П2 1.74
Испания - Сегунда 19:15 Понферрадина 0 Альбасете 0 П1 2.07 Х 3.10 П2 4.10
Испания - Сегунда 19:15 Сарагоса 0 Эспаньол 0 П1 4.60 Х 2.90 П2 2.07
Россия - Премьер-Лига 19:30 ЦСКА 0 Краснодар 0 П1 2.00 Х 4.00 П2 3.50
Англия - Премьер-лига 19:30 Манчестер Сити 0 Челси 0 П1 2.12 Х 3.20 П2 4.00
08 мая 15:37
автор: Александр Поволоцкий

«Локомотив» – «Динамо». Смолов остался в запасе

Встреча пройдет в Химках и начнется в 16.30 мск.

Московский «Локомотив» и столичное «Динамо» объявили составы на матч 29-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Мурило, Пабло, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Зе Луиш, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черый, Сильянов, Миранчук, Рыбчинский, Магкеев, Мухин, Смолов, Эдер, Лисакович.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела Оливера, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

Запасные: Будачев, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Грулtв, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Н'Жье.

Добавим, что «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 52 очка. Бело-голубые расположились на седьмой строчке, добыв 46 баллов.

источник: РПЛ
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