«Зенит» сыграл вничью с «Уфой», Беленов отбил пенальти

В матче 29-го тура чемпионата России «Уфа» и «Зенит» сыграли вничью – 0:0.

Примечательно, что в добавленное к первому тайму времени форвард гостей Сердар Азмун не реализовал пенальти – голкипер уфимцев Александр Беленов отразил его удар.

Напомним, петербургский клуб уже оформил досрочное чемпионство в прошлом туре, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1.

После этого матча «Уфа» поднялась на 14-ю строчку, набрав 22 очка. Сине-бело-голубые расположились на первом месте, добыв 62 балла.

В следующем туре подопечные Алексея Стукалова примут тульский «Арсенал», а «Зенит» сыграет на выезде с «Тамбовом». Обе игры состоятся 16 мая.