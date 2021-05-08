Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года (фото)

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с форвардом Неймаром.

По информации пресс-службы парижского клуба, новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на четыре года.

Отметим, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года. Сумма трансфера составила тогда 222 миллиона евро. Вместе французской командой нападающий трижды выигрывал национальный чемпионат, а также ряд других трофеев.

В текущем сезоне лиги 1 он провел 27 матчей, забил 15 голов и отдал десять результативных передач.