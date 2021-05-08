Верратти получил травму колена и может пропустить Евро-2020

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Италия - Серия А 2-й тайм, 75' Специя 1 Наполи 3
Италия - Серия А 2-й тайм, 76' Удинезе 1 Болонья 0 П1 1.27 Х 4.80 П2 19.0
Россия - Премьер-Лига перерыв Локомотив М 0 Динамо М 0 П1 3.50 Х 2.60 П2 2.60
Россия - Премьер-Лига перерыв Арсенал 2 Рубин 0 П1 1.09 Х 11.0 П2 21.0
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 33' Шеффилд Юнайте 0 Кристал Пэлас 1 П1 9.30 Х 4.50 П2 1.40
Испания - Примера 1-й тайм, 18' Барселона 0 Атлетико М 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.50
Португалия - Сегунда не начался Фейренсе 0 УД Оливейренсе 0
Болгария - Первая лига 17:45 Лудогорец 0 Локомотив Пл 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.60
Франция - Лига 1 18:00 Лион 0 Лорьян 0 П1 1.42 Х 5.10 П2 7.30
Португалия - Сегунда 19:00 Бенфика Б 0 Ковильян 0
Аргентина - Примера 19:00 Годой-Крус 0 Банфилд 0 П1 4.50 Х 3.60 П2 1.74
Италия - Серия А 19:00 Интер М 0 Сампдория 0 П1 1.46 Х 4.80 П2 6.90
Испания - Сегунда 19:15 Понферрадина 0 Альбасете 0 П1 2.07 Х 3.10 П2 4.10
Испания - Сегунда 19:15 Сарагоса 0 Эспаньол 0 П1 4.30 Х 2.90 П2 2.12
Россия - Премьер-Лига 19:30 ЦСКА 0 Краснодар 0 П1 2.00 Х 4.00 П2 3.50
Греция - Суперлига 19:30 Волос 0 Ларисса 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.20
Греция - Суперлига 19:30 Панетоликос 0 Атромитос 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.20
Греция - Суперлига 19:30 Ламия 0 ОФИ 0 П1 5.80 Х 3.30 П2 1.73
Англия - Премьер-лига 19:30 Манчестер Сити 0 Челси 0 П1 2.12 Х 3.20 П2 4.00
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Уэска 0 П1 3.60 Х 3.10 П2 2.27
Португалия - Сегунда 20:00 Мафра 0 Академика 0 П1 3.20 Х 3.20 П2 2.20
Аргентина - Примера 21:30 Химнасия и Эсг 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.00
Испания - Сегунда 21:30 Алькоркон 0 Лас-Пальмас 0 П1 2.40 Х 2.85 П2 3.60
Аргентина - Примера 21:30 Атлетико Тукум 0 Дефенса и Хуст 0
Италия - Серия А 21:45 Фиорентина 0 Лацио 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.95
Испания - Сегунда 22:00 Малага 0 Мальорка 0 П1 4.50 Х 3.30 П2 1.92
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Питтсбург Пинг 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 1.41 Х 5.30 П2 6.40
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Бостон Брюинз 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 1.56 Х 4.60 П2 5.10
Испания - Примера 22:00 Атлетик Б 0 Осасуна 0 П1 1.78 Х 3.60 П2 5.00
Португалия - Сегунда 22:15 Эшторил 0 Шавиш 0
08 мая 16:06
автор: Степан Шереметьев

Верратти получил травму колена и может пропустить Евро-2020

Точный диагноз станет известен в течение 48 часов.

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти получил травму. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Отмечается, что у футболиста подозрение на повреждение связок правого колена. Точный диагноз станет известен после прохождения дополнительного медицинского обследования.

Если первоначальный прогноз подтвердится, то хавбек, скорее всего, пропустит чемпионат Европы, который состоится предстоящим летом.

Добавим, Верратти в этом сезоне провел 20 матчей и отдал две результативные передачи.

источник: ФК «ПСЖ»
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