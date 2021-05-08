Верратти получил травму колена и может пропустить Евро-2020

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти получил травму. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
Отмечается, что у футболиста подозрение на повреждение связок правого колена. Точный диагноз станет известен после прохождения дополнительного медицинского обследования.
Если первоначальный прогноз подтвердится, то хавбек, скорее всего, пропустит чемпионат Европы, который состоится предстоящим летом.
Добавим, Верратти в этом сезоне провел 20 матчей и отдал две результативные передачи.
источник: ФК «ПСЖ»