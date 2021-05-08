«Оренбург» обеспечил себе второе место в ФНЛ, разгромив на выезде «Иртыш»

Мачт 41-го тура ФНЛ «Иртыш» – «Оренбург» завершился крупной победой гостей – 4:0.

В составе победителей отличились Александр Эктов (9-я минута), Денис Ткачук (74), Дмитрий Воробьев (79) и Джоэль Фамейе (87). Последний реализовал пенальти.

Таким образом, «Оренбург» набрал 91 очко и гарантировал себе второе место в турнирной таблице ФНЛ сезона-2020/2021. Он стал недосягаем для «Нижнего Новгорода» (84), который располагается на третьей строчке.

Команда Марцела Лички по спортивному принципу должна выйти в РПЛ, но участие клуба в элитном дивизионе решится позднее.

Напомним, «Оренбург» не смог получить лицензию РФС. До 12 мая клуб может исправить замечания, предъявленные комиссией по лицензированию.