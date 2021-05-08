«Оренбург» обеспечил себе второе место в ФНЛ, разгромив на выезде «Иртыш»

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Италия - Серия А 2-й тайм, 75' Специя 1 Наполи 3
Италия - Серия А 2-й тайм, 76' Удинезе 1 Болонья 0 П1 1.27 Х 4.80 П2 19.0
Россия - Премьер-Лига перерыв Арсенал 2 Рубин 0 П1 1.09 Х 11.0 П2 21.0
Россия - Премьер-Лига перерыв Локомотив М 0 Динамо М 0 П1 3.50 Х 2.60 П2 2.60
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 33' Шеффилд Юнайте 0 Кристал Пэлас 1 П1 9.30 Х 4.50 П2 1.40
Испания - Примера 1-й тайм, 18' Барселона 0 Атлетико М 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.50
Португалия - Сегунда не начался Фейренсе 0 УД Оливейренсе 0
Болгария - Первая лига 17:45 Лудогорец 0 Локомотив Пл 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.60
Франция - Лига 1 18:00 Лион 0 Лорьян 0 П1 1.42 Х 5.10 П2 7.30
Португалия - Сегунда 19:00 Бенфика Б 0 Ковильян 0
Италия - Серия А 19:00 Интер М 0 Сампдория 0 П1 1.46 Х 4.80 П2 6.90
Аргентина - Примера 19:00 Годой-Крус 0 Банфилд 0 П1 4.50 Х 3.60 П2 1.74
Испания - Сегунда 19:15 Сарагоса 0 Эспаньол 0 П1 4.30 Х 2.90 П2 2.12
Испания - Сегунда 19:15 Понферрадина 0 Альбасете 0 П1 2.07 Х 3.10 П2 4.10
Россия - Премьер-Лига 19:30 ЦСКА 0 Краснодар 0 П1 2.00 Х 4.00 П2 3.50
Греция - Суперлига 19:30 Панетоликос 0 Атромитос 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.20
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Уэска 0 П1 3.60 Х 3.10 П2 2.27
Греция - Суперлига 19:30 Ламия 0 ОФИ 0 П1 5.80 Х 3.30 П2 1.73
Греция - Суперлига 19:30 Волос 0 Ларисса 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.20
Англия - Премьер-лига 19:30 Манчестер Сити 0 Челси 0 П1 2.12 Х 3.20 П2 4.00
Португалия - Сегунда 20:00 Мафра 0 Академика 0 П1 3.20 Х 3.20 П2 2.20
Испания - Сегунда 21:30 Алькоркон 0 Лас-Пальмас 0 П1 2.40 Х 2.85 П2 3.60
Аргентина - Примера 21:30 Атлетико Тукум 0 Дефенса и Хуст 0
Аргентина - Примера 21:30 Химнасия и Эсг 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.00
Италия - Серия А 21:45 Фиорентина 0 Лацио 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.95
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Питтсбург Пинг 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 1.41 Х 5.30 П2 6.40
Испания - Сегунда 22:00 Малага 0 Мальорка 0 П1 4.50 Х 3.30 П2 1.92
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Бостон Брюинз 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 1.56 Х 4.60 П2 5.10
Испания - Примера 22:00 Атлетик Б 0 Осасуна 0 П1 1.78 Х 3.60 П2 5.00
Англия - Премьер-лига 22:15 Ливерпуль 0 Саутгемптон 0 П1 1.29 Х 6.20 П2 10.0
08 мая 16:16
автор: Александр Поволоцкий

«Оренбург» обеспечил себе второе место в ФНЛ, разгромив на выезде «Иртыш»

Встреча прошла в Омске.

Мачт 41-го тура ФНЛ «Иртыш» – «Оренбург» завершился крупной победой гостей – 4:0.

В составе победителей отличились Александр Эктов (9-я минута), Денис Ткачук (74), Дмитрий Воробьев (79) и Джоэль Фамейе (87). Последний реализовал пенальти.

Таким образом, «Оренбург» набрал 91 очко и гарантировал себе второе место в турнирной таблице ФНЛ сезона-2020/2021. Он стал недосягаем для «Нижнего Новгорода» (84), который располагается на третьей строчке.

Команда Марцела Лички по спортивному принципу должна выйти в РПЛ, но участие клуба в элитном дивизионе решится позднее.

Напомним, «Оренбург» не смог получить лицензию РФС. До 12 мая клуб может исправить замечания, предъявленные комиссией по лицензированию.

источник: «Советский спорт»
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