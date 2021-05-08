«Лидс» переиграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Лидс» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Стюарт Даллас, Патрик Бэмфорд и Родриго. Гости ответили лишь одним голом в исполнении Хон-Мин Сона.

После этой игры подопечные Марсело Бьелсы поднялись на девятую строчку в таблице, набрав 50 очков. Лондонский клуб остался на шестой позиции, заработав 56 баллов.

В следующем туре «Лидс» сыграет в гостях с «Бернли» (15 мая), а «Тоттенхэм» примет дома «Вулверхэмптон» (16 мая).

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