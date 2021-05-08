Алексей Стукалов: Очко, заработанное в матче с «Зенитом», может стать ключевым для «Уфы»

«Заработанное очко далось нам тяжело. Это ответ скептикам, которые говорили, что чемпион приедет и в полноги они ходить будут. За счет терпения, характера и везения удалось заработать одно очко, которое может стать ключевым для нас. Доволен ребятами. Во втором тайме игра больше получалась, полу моменты какие-то имели», – сказал наставник в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что «Уфа» набрала 22 очка и продолжает занимать 14-е место в таблице. Эта позиция позволяет башкирской команде принять участие в стыковых матчах за прописку в РПЛ на следующий сезон.