Семак подвел итоги после матча с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Уфой» (0:0) в матче 29-го тура РПЛ.

«Конечно, хочется всегда побеждать. Пенальти, перекладина, штанга – были моменты для взятия ворот. Если ты не забиваешь, то выиграть невозможно. Забить, к сожалению, сегодня не получилось», – приводит слова специалиста «Матч Премьер».

Напомним, что в добавленное к первому тайму времени форвард петербургского клуба Сердар Азмун не реализовал пенальти – голкипер уфимцев Александр Беленов отразил его удар.

После этого матча «Уфа» поднялась на 14-ю строчку, набрав 22 очка. «Зенит» расположился на первом месте, добыв 62 очка.