Шамиль Газизов: «Уфа» могла сыграть на победу. Ничья с «Зенитом» дорогого стоит

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался после ничейного матча с «Зенитом» (0:0) в 29-м туре РПЛ.

«Хотелось, конечно, большего. Но «Зенит» приехал основным составом. Это безоговорочный чемпион последних трех лет. Было сложно, мы пытались. Беленов – красавец, вытащил пенальти. Ребята – молодцы, все выкладывались.

Были моменты, могли сыграть на победу, но очко заслужили желанием и самоотдачей. Ничья с чемпионом дорогого стоит. Не рассчитывал, что «Зенит» выпустит резерв. Хорошо знаю Богданыча, он максималист в жизни и спорте», – приводит слова руководителя «Чемпионат».

После этого матча «Уфа» поднялась на 14-ю строчку, набрав 22 очка. «Зенит» расположился на первом месте, добыв 62 очка.