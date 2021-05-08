Суарес вошел в стартовый состав «Атлетико» на матч с «Барселоной»

Тренерские штабы «Барселоны» и мадридского «Атлетико» огласили стартовые составы на матч 35-го тура примеры.
«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Лангле, Мингеса, Дест, Бускетс, Де Йонг, Педри, Гризманн, Месси.
Запасные: Тенас, Нето, Дембеле, Араухо, Серхи, Пьянич, Фирпо, Брейтуэйт, Курума, Пуч, Тринкау, Юмтити.
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппье, Льоренте, Коке, Лемар, Карраско, Суарес, Корреа.
Запасные: Грбич, Хименес, Лоди, Врсалько, Кондогбия, Торрейра, Сауль, Эррера, Витоло, Жоау Феликс, Дембеле.