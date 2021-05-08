Суарес вошел в стартовый состав «Атлетико» на матч с «Барселоной»

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Италия - Серия А 2-й тайм, 65' Специя 1 Наполи 3
Италия - Серия А 2-й тайм, 66' Удинезе 1 Болонья 0 П1 1.30 Х 4.50 П2 15.0
Россия - Премьер-Лига перерыв Локомотив М 0 Динамо М 0 П1 3.50 Х 2.60 П2 2.60
Россия - Премьер-Лига перерыв Арсенал 2 Рубин 0 П1 1.09 Х 11.0 П2 21.0
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 23' Шеффилд Юнайте 0 Кристал Пэлас 1 П1 8.30 Х 4.50 П2 1.40
Испания - Примера 1-й тайм, 8' Барселона 0 Атлетико М 0 П1 1.81 Х 3.50 П2 4.50
Португалия - Сегунда не начался Фейренсе 0 УД Оливейренсе 0
Болгария - Первая лига 17:45 Лудогорец 0 Локомотив Пл 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.60
Франция - Лига 1 18:00 Лион 0 Лорьян 0 П1 1.42 Х 5.10 П2 7.30
Италия - Серия А 19:00 Интер М 0 Сампдория 0 П1 1.46 Х 4.80 П2 6.90
Португалия - Сегунда 19:00 Бенфика Б 0 Ковильян 0
Аргентина - Примера 19:00 Годой-Крус 0 Банфилд 0 П1 4.50 Х 3.60 П2 1.74
Испания - Сегунда 19:15 Сарагоса 0 Эспаньол 0 П1 4.30 Х 2.90 П2 2.12
Испания - Сегунда 19:15 Понферрадина 0 Альбасете 0 П1 2.07 Х 3.10 П2 4.10
Греция - Суперлига 19:30 Панетоликос 0 Атромитос 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.20
Греция - Суперлига 19:30 Ламия 0 ОФИ 0 П1 5.80 Х 3.30 П2 1.73
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Уэска 0 П1 3.60 Х 3.10 П2 2.27
Россия - Премьер-Лига 19:30 ЦСКА 0 Краснодар 0 П1 2.00 Х 4.00 П2 3.50
Греция - Суперлига 19:30 Волос 0 Ларисса 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.20
Англия - Премьер-лига 19:30 Манчестер Сити 0 Челси 0 П1 2.12 Х 3.20 П2 4.00
Португалия - Сегунда 20:00 Мафра 0 Академика 0 П1 3.20 Х 3.20 П2 2.20
Аргентина - Примера 21:30 Химнасия и Эсг 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.00
Испания - Сегунда 21:30 Алькоркон 0 Лас-Пальмас 0 П1 2.40 Х 2.85 П2 3.60
Аргентина - Примера 21:30 Атлетико Тукум 0 Дефенса и Хуст 0
Италия - Серия А 21:45 Фиорентина 0 Лацио 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.95
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Бостон Брюинз 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 1.56 Х 4.60 П2 5.10
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Питтсбург Пинг 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 1.41 Х 5.30 П2 6.40
Испания - Примера 22:00 Атлетик Б 0 Осасуна 0 П1 1.78 Х 3.60 П2 5.00
Испания - Сегунда 22:00 Малага 0 Мальорка 0 П1 4.50 Х 3.30 П2 1.92
Англия - Премьер-лига 22:15 Ливерпуль 0 Саутгемптон 0 П1 1.29 Х 6.20 П2 10.0
08 мая 17:08
автор: Степан Шереметьев

Суарес вошел в стартовый состав «Атлетико» на матч с «Барселоной»

Встреча пройдет в Барселоне и начнется в 17:10 (мск).

Тренерские штабы «Барселоны» и мадридского «Атлетико» огласили стартовые составы на матч 35-го тура примеры.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Лангле, Мингеса, Дест, Бускетс, Де Йонг, Педри, Гризманн, Месси.

Запасные: Тенас, Нето, Дембеле, Араухо, Серхи, Пьянич, Фирпо, Брейтуэйт, Курума, Пуч, Тринкау, Юмтити.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппье, Льоренте, Коке, Лемар, Карраско, Суарес, Корреа.

Запасные: Грбич, Хименес, Лоди, Врсалько, Кондогбия, Торрейра, Сауль, Эррера, Витоло, Жоау Феликс, Дембеле.

Добавим, что подопечные Рональда Кумана занимают третью строчку в таблице чемпионата Испании, набрав 74 очка. Мадридский клуб является лидером. В его активе 76 очков.

источник: «Советский спорт»
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