Источник: Головин вылечился от коронавируса

Полузащитник «Монако» Александр Головин сдал отрицательный тест на COVID-19.

Как сообщает «Чемпионат», 24-летний россиянин будет включен в заявку команды на матч 36-го тура лиги 1 против «Реймса».

Напомним, в конце апреля хавбек заразился коронавирусом и был изолирован от коллектива, а его болезнь протекала бессимптомно.

В текущем сезоне лиги 1 Головин принял участие в 18 играх, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Добавим, что контракт россиянина с «Монако» действует до 30 июня 2024 года.