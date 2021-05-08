«Наполи» в гостях разгромил «Специю» и поднялся на второе место в серии а

В 35-м туре чемпионата Италии «Наполи» на выезде переиграл «Специю» со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Петр Зелиньски, Игвинг Лосано и дважды Виктор Осимен. Хозяева ответили голом в исполнении Роберто Пикколи.
После этой игры неопалитанцы поднялись на вторую строчку, набрав 70 очков. Подопечные Винченцо Итальяно остались на 16-й позиции, заработав 34 очка.
В следующем туре «Наполи» дома примет «Удинезе» (11 мая), а «Специя» в гостях сыграет с «Сампдорией» (12 мая).
источник: «Советский спорт»