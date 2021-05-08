«Рубин» в Туле одержал волевую победу над «Арсеналом»

Казанский «Рубин» в 29-м туре РПЛ победил на выезде тульский «Арсенал» со счетом 4:2.

Первый гол забил 20-летний полузащитник хозяев Даниил Хлусевич. Это случилось на 25-й минуте. На 32-й он же выступил в роли ассистента, отдав точный пас на сербского нападающего Луку Джорджевича.

На 52-й минуте встречи за фол в своей штрафной вторую желтую карточку получил полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев. Нападающий гостей Джордже Деспотович реализовал 11-метровый удар.

На 60-й полузащитник казанцев Денис Макаров сравнял счет. Спустя шесть минут шведский защитник «Рубина» Карл Старфельт оказался удачливее всех при розыгрыше углового у чужих ворот. На 90-й Михаил Костюков, вышедший на замену, установил окончательной счет в матче.

Таким образом, «Рубин» вновь опередил «Сочи» в турнирной таблице и занимает четвертое место, набрав 52 очка. Тульская команда осталась на 13-й строчке, имея в своем активе 23 очка.