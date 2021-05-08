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Испания - Примера 2-й тайм, 89' Барселона 0 Атлетико М 0 П1 6.50 Х 1.18 П2 15.0
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 70' Фейренсе 3 УД Оливейренсе 1
Болгария - Первая лига 2-й тайм, 54' Лудогорец 1 Локомотив Пл 2
Франция - Лига 1 2-й тайм, 48' Лион 0 Лорьян 0 П1 1.60 Х 3.50 П2 6.70
Португалия - Сегунда не начался Бенфика Б 0 Ковильян 0
Италия - Серия А не начался Интер М 0 Сампдория 0 П1 1.45 Х 5.20 П2 5.50
Аргентина - Примера не начался Годой-Крус 0 Банфилд 0 П1 5.10 Х 3.50 П2 1.70
Испания - Сегунда 19:15 Понферрадина 0 Альбасете 0 П1 1.95 Х 3.30 П2 4.30
Испания - Сегунда 19:15 Сарагоса 0 Эспаньол 0 П1 3.70 Х 3.10 П2 2.20
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Уэска 0 П1 4.30 Х 3.10 П2 2.06
Греция - Суперлига 19:30 Панетоликос 0 Атромитос 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.20
Россия - Премьер-Лига 19:30 ЦСКА 0 Краснодар 0 П1 1.90 Х 4.20 П2 3.70
Греция - Суперлига 19:30 Ламия 0 ОФИ 0 П1 5.80 Х 3.30 П2 1.73
Англия - Премьер-лига 19:30 Манчестер Сити 0 Челси 0 П1 2.04 Х 3.40 П2 4.00
Греция - Суперлига 19:30 Волос 0 Ларисса 0 П1 1.93 Х 3.30 П2 4.30
Португалия - Сегунда 20:00 Мафра 0 Академика 0 П1 3.20 Х 3.20 П2 2.20
Аргентина - Примера 21:30 Атлетико Тукум 0 Дефенса и Хуст 0
Испания - Сегунда 21:30 Алькоркон 0 Лас-Пальмас 0 П1 2.40 Х 2.85 П2 3.60
Аргентина - Примера 21:30 Химнасия и Эсг 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.00
Италия - Серия А 21:45 Фиорентина 0 Лацио 0 П1 4.00 Х 3.80 П2 1.90
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Испания - Сегунда 22:00 Малага 0 Мальорка 0 П1 4.50 Х 3.30 П2 1.92
Испания - Примера 22:00 Атлетик Б 0 Осасуна 0 П1 1.76 Х 3.80 П2 4.90
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Питтсбург Пинг 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 1.41 Х 5.30 П2 6.40
Англия - Премьер-лига 22:15 Ливерпуль 0 Саутгемптон 0 П1 1.30 Х 6.10 П2 9.70
Португалия - Сегунда 22:15 Эшторил 0 Шавиш 0
08 мая 18:28
автор: Артем Спиридонов

«Рубин» в Туле одержал волевую победу над «Арсеналом»

Все свои голы казанцы забили после удаления полузащитника «оружейников» Сергея Ткачева.

Казанский «Рубин» в 29-м туре РПЛ победил на выезде тульский «Арсенал» со счетом 4:2.

Первый гол забил 20-летний полузащитник хозяев Даниил Хлусевич. Это случилось на 25-й минуте. На 32-й он же выступил в роли ассистента, отдав точный пас на сербского нападающего Луку Джорджевича.

На 52-й минуте встречи за фол в своей штрафной вторую желтую карточку получил полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев. Нападающий гостей Джордже Деспотович реализовал 11-метровый удар.

На 60-й полузащитник казанцев Денис Макаров сравнял счет. Спустя шесть минут шведский защитник «Рубина» Карл Старфельт оказался удачливее всех при розыгрыше углового у чужих ворот. На 90-й Михаил Костюков, вышедший на замену, установил окончательной счет в матче.

Таким образом, «Рубин» вновь опередил «Сочи» в турнирной таблице и занимает четвертое место, набрав 52 очка. Тульская команда осталась на 13-й строчке, имея в своем активе 23 очка.

В заключительном туре РПЛ команда Леонида Слуцкого примет волгоградский «Ротор». Встреча состоится 16 мая. «Арсенал» в тот же день сыграет на выезде с «Уфой».

РПЛ

29-й тур

«Арсенал» (Тула) – «Рубин» Казань – 2:4 (2:0)

Голы: Хлусевич, 25, Джорджевич, 32 – Деспотович, 53 (пенальти), Макаров, 60, Старфельт, 66, Костюков, 90.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак (Сокол, 61), Беляев, Бауэр, Ткачев, Коновалов (Луценко, 87), Чаушич (Пантелеев, 77), Кангва (Панченко, 77), Хлусевич, Джорджевич.

«Рубин»: Дюпин, Зуев, Старфельт, Бегич, Зотов, Абильдгор, Мусаев (Игнатьев, 41), Йевтич, Бакаев (Костюков, 74), Макаров (Уремович, 90+2), Деспотович.

Предупреждения: Ткачев, 52, Джорджевич, 62, Хлусевич, 81, Григалава 90+5 – Бакаев, 54, Зуев, 64, Зотов, 79.

Удаление: Ткачев, 52 (2ЖК)

Судья: Кирилл Левников

Стадион: Арсенал (Тула).

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