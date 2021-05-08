«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» и вернулся на второе место в РПЛ

Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» – «Динамо» завершился вничью – 0:0.

Отметим, что бело-голубые доигрывали встречу в меньшинстве – на 73-й минуте с поля был удален защитник Иван Ордец.

Таким образом, «Локомотив», набрав 53 очка, вернулся на второе место в РПЛ. Столько же очков у «Спартака», идущего третьим. «Динамо» – на седьмой строчке. У бело-голубых 47 очков.

Добавим, что в заключительном туре железнодорожники сыграют в дома с «Уралом», а «Динамо» примет на своем поле ЦСКА. Оба матча пройдут 16 мая.

РПЛ. 29-й тур