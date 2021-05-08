Дортмундская «Боруссия» победила на своем поле «Лейпциг»

В 32-м туре немецкой бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле переиграла «Лейпциг» со счетом 3:2.

У победителей дублем отметился Джейдон Санчо (51-я минута и 87-я), после того как Марко Ройс открыл счет на 7-й.

У гостей голы забивали Лукас Клостерманн (63-я) и Дани Ольмо (77-я).

Дортмундский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. У «Лейпцига» осталось 64 очка, с которыми он располагается на второй строчке.

16 мая пройдут встречи «Майнц» – «Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг» – «Вольфсбург».