Слуцкий – о волевой победе «Рубина» над «Арсеналом»: Молодцы, что не бросили весла

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал итог прошедшей встречи.

— Молодцы, что не бросили весла, потому что максимально неудачно сложился первый тайм. Я говорил в перерыве, что надо попытаться вернутся в игру. Хотя бы сделать попытку для камбэка. Очень рад, что все это получилось, — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанской команды.

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 52 очками. В последнем туре чемпионата России он сыграет дома с волгоградским «Ротором».