«Игра была отличной». Николич – о ничьей в матче «Локомотив» – «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился эмоциями от прошедшего матча.

— Погодные условия сегодня не были проблемой. Игра была отличной, я доволен, что мы не пропустили, ничего опасного около наших ворот не было. Мы же пробили в перекладину, штангу, не забили, не хватило только этого. Игра в обороне была отличной. Это была игра против серьезной команды. «Локомотив» заслужил три очка, мы просто не забили, — сказал сербский специалист в эфире канала «Матч Премьер».

«Локомотив» набрал 53 очка и занимает второе место в таблице РПЛ, опережая «Спартка» по личным встречам.

В заключительном туре красно-зеленые примут екатеринбургский «Урал».