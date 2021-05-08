Деспотович после победы «Рубина» над «Арсеналом»: Хочу поздравить маму с 50-летием, это всё для нее

Сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился эмоциями после победы над тульским «Арсеналом» 29-м туре РПЛ (4:2).

– Хочу поздравить маму с 50-летием, это всё для нее. На второй тайм мы настроились по-другому, использовали все моменты, услышали тренера в раздевалке. Слуцкий был спокоен, он сказал, что нужно вернуть игру в нашу пользу. В раздевалке было очень эмоционально, – сказал сербский футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, Деспотович забил свой 13-й гол в текущем чемпионате, реализовав пенальти на 52-й минуте, а «Рубин» поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка.

Добавим, что в заключительном туре РПЛ команда Леонида Слуцкого примет волгоградский «Ротор».