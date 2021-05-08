Лещук признан лучшим игроком матча «Локомотив – Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук признан лучшим игроком матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

Отметим, что 25-летний голкипер отразил все три удара в створ ворот.

«Всегда свои награды отдаю отцу, новый приз будет его радовать. Шварц говорил несколько раз, что уверен во мне и поставит при необходимости в ворота, так что я тренировался и готовился», – сказал Лещук в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что вратарь «Динамо» провел второй матч в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее, 8 ноября он вышел на поле в домашнем матче с «Локомотивом» и пропустил пять мячей (1:5).