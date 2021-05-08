Кан – о девятом подряд чемпионстве «Баварии»: Это необыкновенное достижение

Член совета директоров «Баварии» Оливер Кан отреагировал на девятое подряд чемпионство своей команды.

«Это необыкновенное достижение. Мы повторили рекорд «Ювентуса», а так как «Ювентус» не смог стать чемпионом в этом сезоне, мы в следующем году можем сделать то, чего еще никто не делал (победить в 10-м сезоне подряд в топ-5 лиге Европы).

Чувство, что проработал целый год, а затем получил вознаграждение, – это здорово, и к этому не привыкаешь» – приводит слова Кана твиттер Bayern & Germany.

Добавим, что «Бавария» стала триумфатором в немецкой бундеслиге в 31-й раз в своей истории.