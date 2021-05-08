«Лион» вышел на третье место в лиге 1 после победы над «Лорьяном»

В матче 36-го тура французской лиги 1 «Лион» дома нанес поражение «Лорьяну» со счетом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Бруну Гимарайнс (71-я и 77-я минуты). Также отличились Уссем Ауар (53) и Лукас Пакета (65). У «Лорьяна» забил Тома Монкондю (83).
Таким образом, «Лион» набрал 73 очка и вышел на второе место в турнирной таблице, а подопечные Кристофа Пелисье расположились на 17-й строчке (38).
В следующем туре команда Руди Гарсии сыграет в гостях с «Нимом», а «Лорьян» примет дома «Мец». Обе игры состоятся 16 мая.
источник: «Советский спорт»