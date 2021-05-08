«Лестер» близок к приобретению Сумаре

22-летний полузащитник французского «Лилля» Бубакари Сумаре может продолжить карьеру в «Лестере», об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По информации источника, условия контракта были обговорены еще в феврале, сейчас «лисы» ведут переговоры с командой футболиста.
Действующий контракт Сумаре истекает 30 июня 2022 года.
Трансферная стоимость француза оценивается в 23 миллиона евро.
В текущем сезоне лиги 1 футболист провел 30 матчей, в которых один раз отметился голевой передачей.