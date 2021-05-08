Дубль Санчеса помог «Интеру» разгромить «Сампдорию»

В рамках 35-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле разгромил генуэзскую «Сампдорию» со счетом 5:1.
У команды Антонио Конте голами отметились Роберто Гальярдини (4-я минута), Алексис Санчес (26-я и 36-я), Андреа Пинамонти (61-я) и Лаутаро Мартинес (70-я). У проигравших гол престижа забил сенегальский нападающий Бальде Кейта.
Напомним, «Интер» в прошлом туре стал чемпионом Италии, в его активе 85 очков. У «Сампдории» осталось 45 очков. Коллектив Клаудио Раньери занимает девятое место в турнирной таблице.
Добавим, что 12 мая состоятся матчи «Интер» – «Рома» и «Сампдория» – «Специя».