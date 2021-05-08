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Греция - Суперлига 2-й тайм, 90+39' Волос 3 Ларисса 1
Греция - Суперлига 2-й тайм, 90+39' Ламия 0 ОФИ 2
Греция - Суперлига 2-й тайм, 90+35' Панетоликос 1 Атромитос 3
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 90+10' Мафра 2 Академика 1
Аргентина - Примера не начался Химнасия и Эсг 0 Велес Сарсфилд 0 П1 5.90 Х 4.10 П2 1.50
Аргентина - Примера не начался Атлетико Тукум 0 Дефенса и Хуст 0
Испания - Сегунда не начался Алькоркон 0 Лас-Пальмас 0 П1 2.45 Х 2.60 П2 3.80
Италия - Серия А не начался Фиорентина 0 Лацио 0 П1 4.10 Х 3.80 П2 1.85
Испания - Примера не начался Атлетик Б 0 Осасуна 0 П1 1.34 Х 4.80 П2 10.0
Испания - Сегунда не начался Малага 0 Мальорка 0 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.90
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Бостон Брюинз 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 2.07 Х 3.80 П2 3.00
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Питтсбург Пинг 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 1.36 Х 6.00 П2 5.80
Португалия - Сегунда 22:15 Эшторил 0 Шавиш 0
Англия - Премьер-лига 22:15 Ливерпуль 0 Саутгемптон 0 П1 1.31 Х 6.00 П2 9.40
08 мая 21:13
автор: Александр Поволоцкий

РФС признал, что действия «Зенита» и полиции нарушили комфорт болельщиков «Локомотива»

Ранее РПЛ опубликовала итоги рассмотрения жалобы «Локомотива» после игры с «Зенитом», которая состоялась 2 мая в Санкт-Петербурге.

Российский футбольный союз прокомментировал результаты проверки, проведенной РПЛ после жалобы «Локомотива» на отношение к болельщикам красно-зеленых на матче 28-го тура с «Зенитом» (1:6).

«Понимаем, что клуб и полиция действовали в рамках регламента и руководствовались желанием обеспечить максимальную безопасность болельщиков гостевой команды. Но данные меры, на наш взгляд, были избыточны и нарушили комфорт и удобство болельщиков, которые приехали в Петербург, чтобы попасть на футбольный праздник», - говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

В РФС также отметили, что на заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками будут приглашены представители службы безопасности «Зенита» и полиции Санкт-Петербурга.

источник: РФС
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