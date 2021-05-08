РФС признал, что действия «Зенита» и полиции нарушили комфорт болельщиков «Локомотива»

Российский футбольный союз прокомментировал результаты проверки, проведенной РПЛ после жалобы «Локомотива» на отношение к болельщикам красно-зеленых на матче 28-го тура с «Зенитом» (1:6).

«Понимаем, что клуб и полиция действовали в рамках регламента и руководствовались желанием обеспечить максимальную безопасность болельщиков гостевой команды. Но данные меры, на наш взгляд, были избыточны и нарушили комфорт и удобство болельщиков, которые приехали в Петербург, чтобы попасть на футбольный праздник», - говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

В РФС также отметили, что на заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками будут приглашены представители службы безопасности «Зенита» и полиции Санкт-Петербурга.