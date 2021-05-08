«Бавария» в статусе чемпиона разгромила «Боруссию» (Менхенгладбах), Левандовски оформил хет-трик

«Бавария» одержали победу над менхенгладбахской «Боруссией» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии.
Встреча на «Альянц-Арене» завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.
В составе победителей хет-трик оформил Роберт Левандовски (2-я, 34-я и 65-я минуты). По мячу забили Томас Мюллер (23), Кингсли Коман (44) и Лерой Сане (86).
Добавим, что «Бавария» проводила матч в статусе чемпиона бундеслиги. Об этом стало известно после поражения «Лейпцига» в игре с дортмундской «Боруссией» (2:3).
Клуб из Мюнхена набрал 74 очка. «Боруссия» занимает седьмое место, имея в активе 46 очков.