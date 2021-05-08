«Манчестер Сити» уступил «Челси» и не смог оформить досрочное чемпионство

«Манчестер Сити» уступил «Челси» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии – 1:2.

Первый гол был забит на 44-й минуте, а его автором стал Рахим Стерлинг. Счет сравнял Хаким Зиеш (63-я минута), а победу лондонскому клубу принес точный удар Маркоса Алонсо. Это случилось на второй добавленной минуте к основному времени матча.

Примечательно, что при счете 1:0 в пользу хозяев форвард «Сити» Серхио Агуэро не реализовал пенальти.

Таким образом, «Манчестер Сити», набравший 80 очков, остается лидером турнирной таблицы. В случае победы команда Пепа Гвардиолы могла досрочно стать чемпионом Англии. У «Челси» третья строчка и 64 очка.

В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Ньюкаслом» (14 мая), а «синим» двумя днями ранее предстоит провести домашнее дерби с «Арсеналом».