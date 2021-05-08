ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром»

В рамках 29-го тура РПЛ московский ЦСКА со счетом 3:1 победил «Краснодар».

Счет открыл полузащитник гостей Виктор Классон. Это случилось на 26-й минуте.

На 32-й нигерийский хавбек армейцев Чидера Эджуке восстановил равновесие. На 56-й нападающий красно-синих Федор Чалов вывел свою команду вперед, а Марио Фернандес, забив третий гол красно-синих на 69-й, установил окончательный счет в матче.

Таким образом, команда Ивицы Олича набрала 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. У «быков» – 38 очков и 11-я строчка.

16 мая состоятся матчи заключительного тура РПЛ «Ростов» – «Краснодар» и «Динамо» – ЦСКА.