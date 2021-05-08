«Балтика» дома обыграла «Текстильщик» и сохранила шансы на попадание в стыковые матчи

В 41-м туре ФНЛ «Балтика» на домашней победила «Текстильщик» из Иваново со счетом 3:1.
У победителей голы забивали Аслан Дудиев (33-я минута), Младен Кашчелан (72-я) и Ильнур Альшин (90+3). В составе гостей единственный мяч на счету Евгения Маричева (90+1).
«Балтика», набрав 73 очка, поднялась на пятое место в турнирной таблице. В последнем туре ей предстоит домашняя встреча с чемпионом лиги – самарскими «Крыльями Советов».
«Текстильщик», у которого 47 очков, остался на 14-й строчке. 15 мая он проведет гостевой матч с московским «Велесом».