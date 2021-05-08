Гончаренко – о поражении от ЦСКА: «Краснодар» по делу повел в счете, но потом снизил уровень игры

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в гостевом матче 29-го тура РПЛ.

—В первом тайме неплохо действовали, по делу повели в счете, но потом снизили уровень игры и часто теряли мяч. С выходом Рондона армейцы часто вываливались на нашу защиту, — приводит слова Гончаренко телеканал «Матч Премьер».

После сегодняшнего матча ЦСКА, набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. У «быков» – 38 очков и 11-я строчка.

16 мая состоятся матчи заключительного тура РПЛ «Ростов» – «Краснодар» и «Динамо» – ЦСКА. Обе игру пройдут 16 мая.