«После 0:1 стали играть». Олич – о победе ЦСКА над «Краснодаром»

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич поделился эмоциями от победы над «Краснодаром» (3:1) в 29-м туре РПЛ.

— Начали не как договаривались. Видно было: слишком много уважения «Краснодара». После 0:1 стали играть. Хорошо, что до перерыва сравняли. Во втором тайме очень сильно сыграли. Кроме первого гола очень довольны игрой, — передает слова хорватского специалиста Sport24.

Красно-синие с 50 очками занимают шестое место в турнирной таблице. 15 мая ЦСКА проведет заключительный матч в сезоне на поле московского «Динамо».