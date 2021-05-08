Элвер Рахимич: Сейчас тяжело делать выводы по работе Олича

Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал работу хорватского специалиста Ивицы Олича на посту наставника московской команды.

— Сейчас тяжело делать выводы по работе Олича. Очень маленький срок прошел. За это время тяжело что-то изменить. Эта та команда, которая была при Гончаренко. Нужно дать Оличу больше времени, — цитирует Рахимича «СЭ».

ЦСКА за тур до окончания чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков.

В заключительном туре РПЛ красно-синие сыграют в гостях с «Динамо».