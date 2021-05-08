Олич – после матча ЦСКА – «Краснодар»: Разница между этой игрой и моими предыдущими – скамейка

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич объяснил неудачное выступление своей команды в предыдущих четырех играх чемпионата России.

— Разница между этой игрой и моими предыдущими — скамейка. До этого я играл с 11 игроками и 2 нападающими на скамейке. Это очень сложно на таком уровне. Но сегодня было важно, что я имел выбор. Разницу делали и те, кто играл в основе, и те, кто выходил. Если один игрок не играет — практически разницы не видно, — приводит слова Олича Sport24.

Добавим, что после матча с «Краснодаром» ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы, добыв 50 очков. В последнем туре армейцы сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 16 мая на «ВТБ Арене».