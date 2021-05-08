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08 мая 23:24
автор: Артем Спиридонов

Наир Тикнизян: Я совершил результативную ошибку, но важно, что команда поддержала

После неточного паса защитника армейцев «Краснодар» открыл счет в матче с ЦСКА в 29-м туре РПЛ, однако итоговая победа осталась за красно-синими (3:1).

21-летний футболист московского ЦСКА Наир Тикнизян поделился эмоциями от победного матча своей команды в 29-м туре чемпионата России.

— Одна из лучших игр за последние два месяца. Я совершил результативную ошибку, но важно, что команда поддержала. И важно, что в итоге выиграли. Это вторая игра в старте за последние полгода. Зрелищная игра, надеюсь, понравилась фанатам, — передает слова игрока армейцев Sport24.

Тикнизян в текущем сезоне РПЛ провел 27 матчей, в которых забил один гол.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице с 50 очками.

источник: Sport24.ru
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